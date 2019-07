CartaCarbone omaggia la Luna in una “Notte di Parole/Note” e cerca Carte e Matite

A cento giorni dalla sesta edizione di Ottobre del Festival Letterario CartaCarbone “Autobiografia e dintorni”, è ancora una volta il Satellite con i suoi pleniluni a ritmare l’attesa, con iniziative legate al Festival, ogni mese diverse. Questa volta, in occasione del plenilunio di Luglio, CartaCarbone dà appuntamento Martedì 16 Luglio alle ore 20:45, negli spazi della Chiesa di San Gregorio per “Notte di Parole/Note. Un omaggio alla Luna”. Una serata di parole, con la musica e la voce del noto artista Luciano Bottos, intervallate dalla lettura di testi dedicati alla Luna, grazie alle voci di Patrizia Ferraro, Bruno Martellone e Roberta Mazzer. Al termine di ogni lettura, verrà proposto uno spunto narrativo, sul riflesso del quale sarà possibile scrivere un breve testo che verrà condiviso a fine evento. La serata è ad ingresso libero fino al raggiungimento dei 90 posti disponibili.

E lungo le tracce del Festival - in programma dal 10 al 13 Ottobre prossimi e quest’anno dedicato alla Luna (cinquantesimo dal primo allunaggio) e a Primo Levi (centenario nascita) - ha preso il via in questi giorni anche la ricerca dei volontari per l’edizione 2019. CartaCarbone cerca le sue Carte e le sue Matite, per comporre la nuova squadra di persone che, edizione dopo edizione, contribuisce a fare di CartaCarbone una manifestazione culturale sempre più importante per la città di Treviso. C’è tempo fino al prossimo 31 Agosto per inviare la propria candidatura: il modulo e tutti i dettagli su www.cartacarbonefestival.it/volontari. In attesa di Ottobre, sempre alla Luna, e alle cose perdute, sono dedicati anche i numerosi racconti che in questi giorni cominciano ad arrivare per il Concorso letterario di CartaCarbone “Astolfo sulla Luna | le Cose Perdute”, aperto a tutti e gratuito, indetto in collaborazione con lo storico locale Piola di Treviso e Apogeo Editore. Il bando su www.cartacarbonefestival.it/concorso-2019, scade il 30 Agosto 2019. Nei prossimi cento giorni saranno ancora i pleniluni a ritmare l’attesa, con appuntamenti organizzati da CartaCarbone e legati al Festival: il prossimo, già in calendario, a metà Agosto.