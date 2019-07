Casa a rischio crollo: evacuate sette persone, chiusa la Feltrina

La strada statale Feltrina è temporaneamente chiusa al traffico, in Comune di Treviso, per un improvviso cedimento strutturale di una abitazione al civico numero 23. I vigili del fuoco di Treviso, intervenuti sul posto, hanno dovuto interrompere il traffico per mettere in sicurezza l'abitazione ed evitare il pericolo di crollo verso la strada. Le sette persone che abitano all'interno, una famiglia di bengalesi, sono state evacuate e trascorreranno la notte in un "B&B" della zona, in attesa che domani venga presa una soluzione definitiva da parte dei vigili del fuoco. Il cedimento ha interessato il tetto (con visibili crepe e a rischio implosione) è dovuto alla vetustà dell'edificio. A supporto dei pompieri sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Treviso. Nella zona è stato istituito, in serata, un senso unico alternato.