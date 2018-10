Afferra il seno ad una cassiera del Panorama, 30enne arrestato

Era quasi l’orario di chiusura del supermercato Panorama di Viale della Repubblica, quando una dipendente, sabato sera, piangendo, ha chiamato il 113. Gli agenti, giunti sul posto rapidamente, hanno trovato la donna in lacrime e sotto shock. Quest’ultima ha raccontato che poco prima un cittadino straniero, completamente ubriaco, dopo aver terminato il pagamento della spesa, stava prelevando numerosi sacchetti di plastica. Quando la donna ha fatto notare che i sacchetti erano a pagamento, lo straniero prima ha risposto con frasi insensate, poi le ha afferrato il seno con violenza, fino a quando la stessa per l’insopportabile dolore, ha iniziato ad urlare, facendo accorrere i suoi colleghi.

Lo straniero ha così lasciato la presa ed scappato verso l’uscita. I poliziotti si sono subito messi all’inseguimento del molestatore, riuscendo a bloccarlo poco distante dall’esercizio commerciale. Dopo una violenta collutazione, gli uomini della volanti sono riusciti a farlo salire in macchina e portarlo in Questura. D.O., 30enne nigeriano, dopo gli accertamenti di rito, è stato arrestato per violenza sessuale e violenza a pubblico ufficiale .