Domenica prossima la Cooperativa Comunica presenta i centri estivi

TREVISO Domenica alle 17.00 in Piazza dei Signori a Treviso, sotto la Loggia dei Trecento, Comune di Treviso e Cooperativa Comunica presentano a genitori e famiglie i CENTRI ESTIVI 2017. L'Assessore alla Formazione Città Educativa Agenda Digitale e Trasparenza prof. Anna Caterina Cabino e il Responsabile Attività Estive di Cooperativa Comunica Christian Bruniera illustreranno il programma di quest'estate 2017, che avrà come tema il "viaggio responsabile". Il titolo dell'estate 2017 nei C.Estivi del Comune di Treviso (e di tutti gli altri centri e comuni dove Comunica svolge le sue fiorenti attività estive) sarà infatti "Gulliver e il suo Baule Magico", e tra giochi, laboratori, iniziative e soprattutto tante gite e uscite verrà esplorato l'argomento del viaggio e del turismo responsabile. Al termine dell'introduzione lo staff di Comunica sarà a disposizione per qualsiasi informazione e ci saranno momenti di distribuzione gadgets per i bambini.

I Centri Estivi si terranno tutta l'estate, dal 3 luglio al 1 settembre sia per l'infanzia ( 3-6 anni, Centri Estivi Baby nelle sedi scolastiche di San Bartolmeo, San Lazzar - Via Tezzone - Barbisan), sia per i più grandi (6-11 anni, CE Junior presso scuole Carducci, Masaccio, Carrer, Gabelli), sia con un percorso separato per i ragazzi delle Scuole Medie. Iscrizioni dal 12 al 24 giugno presso la Segreteria in Viale Vittorio Veneto 27 (ingresso da Via Cadore). Orari, programma giornaliero, modalità e prezzi si possono trovare nei volantini che verranno distrubuiti in tutte le scuole cittadine e sul sito www.cooperativacomunica.com e sul sito del comune www.comune.treviso.it. Informazioni contattare estate.treviso@cooperativacomunica.com e 0422 432745.