Chaibi: "Avrebbero dovuto negare piazza dei Signori a Salvini"

TREVISO "Avrebbero dovuto negare la piazza a Salvini. Proprio in un periodo in cui stanno riprendendo quota minacce fasciste di ogni tipo, basta leggere quanto accaduto in queste settimane, trovo alquanto discutibile concedere la piazza a un leader di un movimento che viene indicato come il fomentatore di questi episodi, che invita ad abbandonare i profughi e usa toni incendiari". A pronunciare queste parole è stato, sulle pagine del Gazzettino di Treviso in edicola oggi , è stato Said Chaibi, il candidato alle prossime elezioni politiche nelle fila di "Liberi e Uguali". La Lega Nord presenterà i candidati veneti, alle prossime elezioni politiche del 4 marzo, alle 16 in piazza dei Signori: oltre al leader del Carroccio sarà presente il governatore del Veneto, Luca Zaia.