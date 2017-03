Martedì al cinema con tre euro a marzo, maggio e novembre

TREVISO Ha preso avvio una delle iniziative culturali promosse dalla Regione del Veneto che ha riscosso nel corso degli anni un crescente apprezzamento: “La Regione ti porta al cinema con tre euro – I martedì al cinema”. Realizzato in collaborazione con la Federazione Italiana Cinema d’Essai (FICE) e l’Associazione Generale Italiana dello Spettacolo (AGIS) delle Tre Venezie, il progetto consente agli appassionati di recarsi nelle sale cinematografiche di tutte e sette le province venete appartenenti alla FICE (in allegato le sale che aderiscono all’iniziativa), per assistere tutti i martedì di marzo, maggio e novembre 2017 a proiezioni d’autore al costo di soli 3 euro.

“Questa iniziativa di successo – sottolinea l’assessore regionale alla cultura, Cristiano Corazzari – ha segnato a ogni edizione un costante aumento di pubblico e una partecipazione sempre più entusiasta, premiando così il nostro impegno nel promuovere il cinema di qualità. ‘La Regione del Veneto per il Cinema di Qualità’ è il titolo della programmazione complessiva a cui appartiene anche questa iniziativa e che ha fra i suoi obiettivi la promozione della cultura cinematografica e del cinema d’autore e la valorizzazione delle sale d’essai del Veneto. Infatti, le stimolanti proposte di questa rassegna contribuiscono notevolmente a rivitalizzare le sale cinematografiche sparse nel territorio, offrendo l’opportunità di conoscere tendenze originali del panorama cinematografico internazionale a un prezzo più che accessibile”.