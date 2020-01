E' lenta a dare i biglietti, dipendente sanzionata dalla direzione del cinema

Una cliente aveva criticato, con un commento sul web (in particolare su Tripadvisor), l'operato di una dipendente del cinema, accusandola di essere troppo lenta nel consegnare i biglietti: un ritardo che le aveva fatto perdere l'inizio del film. Da qui la decisione della direzione di emettere una sanzione disciplinare (un semplice richiamo scritto) nei confronti della commessa. Il caso, risalente al marzo dello scorso anno, ha portato all'intervento un sindacato trevigiano, la Slc-Cgil che ha presentato ricorso e ha costretto il cinema, dopo un confronto presso l'Ispettorato del lavoro di Treviso, a fare dietrofront. Nonostante la sanzione nei confronti della dipendente fosse molto tenue, il sindacato ha voluto difendere il principio per cui non basta una "semplice" protesta sul web, sui social o con una e-mail, per punire un lavoratore.