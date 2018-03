A Treviso ritorna la rassegna “La Regione ti porta al cinema con tre euro"

TREVISO Arriva al traguardo dell’undicesima edizione “La Regione del Veneto per il Cinema di Qualità - La Regione ti porta al cinema con tre euro - I Martedì al cinema”, progetto pluriennale organizzato dalla Federazione Italiana Cinema d’Essai (FICE) delle Tre Venezie, l’Associazione Generale Italiana dello Spettacolo (AGIS) delle Tre Venezie, Regione del Veneto. Forte del grande successo riscosso negli anni precedenti, anche quest’anno la rassegna si propone di essere un concreto strumento per valorizzare le opere cinematografiche di qualità e di consolidare il ruolo delle sale di proiezione quali presidi culturali sul territorio veneto.

Da martedì 6 marzo, per tutti i martedì del mese di marzo e maggio i cittadini avranno l’opportunità, recandosi nelle sale cinematografiche FICE di Treviso e provincia aderenti all’iiniziativa, di fruire di opere d’autore, spesso alternative ai grandi circuiti commerciali, al costo ridotto di soli tre euro. Guarda alla Notte degli Oscar il Multisala Corso di Treviso proponendo, alle 17.30, 19.45 e 22.00, la visione a tre euro di “Il filo nascosto” (Drammatico, USA, 2017, 130’) di Paul Thomas Anderson candidato a sei Premi, tra cui Miglior Film, Miglior Regista e Miglior Attore Protagonista. Nella cornice glamour e scintillante della Londra degli anni Cinquanta, il sarto Reynolds Woodcock dirige insieme con sua sorella Cyril la celebre House of Woodcock, inconfondibile marchio di stile e bellezza, richiesto da reali, stelle del cinema, ereditiere, socialiste, debuttanti e nobildonne.

Gli originali e moderni capi firmati proiettano Woodcock al centro della moda britannica, e consacrano il suo nome come uno dei più conosciuti e ammirati del dopoguerra. Nonostante la conoscenza dei desideri e della figura femminile, lo scapolo impenitente considera l'amore un privilegio precluso a un artista del suo calibro, e preferisce intrattenersi con donne diverse che gli forniscono la giusta dose di ispirazione e compagnia. Finché non incontra Alma, ragazza ambiziosa e caparbia, che riesce a insinuarsi nel suo cuore come musa e come amante, sconvolgendo da un giorno all'altro la sua perfetta vita su misura.

Candidato all’ambita statuetta è anche il film in cartellone al Multisala Edera alle 17.30, 20.05 e 22.15: “L'Insulto” (Drammatico, Libano, 2017 113’) di Ziad Doueiri, Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile alla Mostra del cinema di Venezia 2017 e candidato libanese alla corsa agli Oscar 2018. Un litigio nato da un banale incidente porta in tribunale Toni, libanese cristiano, e Yasser, palestinese. La semplice questione privata tra i due si trasforma in un conflitto di proporzioni incredibili, diventando a poco a poco un caso nazionale, un regolamento di conti tra culture e religioni diverse.

In provincia, il Cinema Cristallo di Oderzo alle 20.00 e alle 22.00 offre a tre euro la visione di “Tutti i soldi del mondo” (Biografico, USA, 2017, 132’) di Ridley Scott, ricostruzione di un fatto di cronaca realmente accaduto e divenuto un caso mediatico internazionale: il rapimento di Paul Getty III. Roma, 1973. Alcuni uomini mascherati rapiscono l’adolescente di nome Paul, nipote del magnate del petrolio Jean Paul Getty. Il rapimento del nipote preferito, tuttavia, non è per lui ragione sufficientemente valida per rinunciare a parte delle sue fortune, tanto da costringere la madre del ragazzo Gail e l’uomo della sicurezza Fletcher Chace a una sfrenata corsa contro il tempo per raccogliere i soldi per pagare il riscatto.

Doppia la proposta questa settimana del Multisala Italia di Montebelluna. Alle 15.30 e alle 21.55 inizia la proiezione di “Chiamami col tuo nome” (Drammatico, Italia, Francia, USA, Brasile, 2017, 132’) di Luca Guadagnino, candidato agli Oscar 2018 per il miglior film, miglior attore, migliore sceneggiatura non originale, miglior canzone. Il film è un racconto sensuale e trascendente sul primo amore, basato sul famoso romanzo di André Aciman. È l’estate del 1983 nel nord dell’Italia, ed Elio Perlman un precoce diciassettenne americano, vive nella villa del XVII° secolo di famiglia passando il tempo a trascrivere e suonare musica classica, leggere, e flirtare con la sua amica Marzia. Un giorno, arriva Oliver un affascinante studente americano di 24 anni, che il padre di Elio ospita per aiutarlo a completare la sua tesi di dottorato.

In un ambiente splendido e soleggiato, Elio e Oliver scoprono la bellezza della nascita del desiderio, nel corso di un’estate che cambierà per sempre le loro vite. Alle 18.05 e 20.00 è invece il turno di “Una questione privata” (Drammatico, Italia, Francia, 2017, ’84) di Paolo e Vittorio Taviani. Nell’estate del 43, s’incontrano nella villa estiva di Fulvia, Milton e Giorgio, l’uno pensoso, riservato, l’altro bello ed estroverso. Amano Fulvia che gioca con i sentimenti di entrambi. Un anno dopo Milton, partigiano, si ritrova davanti alla villa ora chiusa. La custode lo riconosce e insinua un dubbio: Fulvia, forse, ha avuto una storia con Giorgio. Per Milton si ferma tutto, la lotta partigiana, le amicizie. Ossessionato dalla gelosia, vuole scoprire la verità. E corre attraverso le nebbie per trovare Giorgio, ma Giorgio è stato fatto prigioniero dai fascisti.

Infine, al Multisala Georges Melies di Conegliano sarà possibile vedere, alle 17.45, 20.15 e 22.30, “A casa tutti bene” (Drammatico, Italia, 2018, 105’) di Gabriele Muccino. Il film racconta la storia di una grande famiglia che si ritrova a festeggiare le Nozze d’Oro dei nonni sull’isola dove questi si sono trasferiti a vivere. Un’improvvisa mareggiata blocca l'arrivo dei traghetti e fa saltare il rientro previsto in serata costringendo tutti a restare bloccati sull’isola e a fare i conti con loro stessi, con il proprio passato, con gelosie mai sopite, inquietudini, tradimenti, paure e anche improvvisi e inaspettati colpi di fulmine. Ogni settimana sarà possibile verificare quali opere sono in programmazione a tre euro sul sito www.spettacoloveneto.it oppure attraverso l’applicazione per smartphone e tablet APP al Cinema. Il costo del biglietto è di 3 euro. Nel caso di Multisala verificare preventivamente quali proiezioni sono a 3 euro. La prenotazione dei posti è facoltà riservata alla gestione della sala.

