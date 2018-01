La nuotatrice Barbara Pozzobon testimonial di Treviso 2020

TREVISO Sarà Barbara Pozzobon l’ambasciatrice di Treviso, Capitale italiana della Cultura, alla 44a edizione della Maratona Santa Fe Coronda che si disputerà il 5 febbraio in Argentina. Ad incontrarla questa mattina, per augurale in bocca al lupo, i sindaci di Treviso Giovanni Manildo e Anna Sozza di Maserada, la comunità che ha già sostenuto l’atleta nella precedente edizione. “Tenacemente è l’avverbio con cui abbiamo costruito la candidatura di Treviso a Capitale della Cultura, una città capace di andare oltre i suoi limiti, che si pensa all'interno di un territorio, andando oltre le proprie Mura. Lo stesso spirito con cui Barbara si appresta a ripetere un’esperienza che l’ha già promossa, rimettendosi ancora in gioco”, ha dichiarato il sindaco Manildo.

Un’incoronazione quella di Barbara che ha incontrato il plauso anche della Natatorium e del suo Presidente Vincenzo de Sio. La piscina comunale ospita atleti di calibro internazionale e mondiale, oggi impegnati in alcune delle più importanti competizioni del mondo. La gara, intorno alla quale è alta l'attenzione mediatica, prevede diversi appuntamenti promozionali insieme agli atleti. Tra questi anche l'incontro di Barbara con la comunità italiana di Santa Fe, in occasione del quale l'atleta consegnerà il gagliadetto della città ricevuto questa mattina dal sindaco. Con i sindaci in foto Jacopo Lodde psicologo dello sport, psicoterapeuta e consulente di Natatorium Treviso; Vincenzo de Sio, Presidente della Natatorium Treviso.