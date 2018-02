Scuole Coletti di San Liberale: "Numeri in crescita con la Cittadella dello sport"

TREVISO "Il caso Coletti ci ha mostrato come le famiglie abbiano a cuore le sorti del quartiere e per questo dobbiamo essere grati alla loro iniziativa". Così Fabio Pezzato, consigliere comunale di PerTreviso, commenta la notizia dell'iscrizione di due nuove classi prime alla scuola media Coletti. "Il merito va alle famiglie, che si sono mobilitate per la sopravvivenza della loro scuola, lanciando un messaggio: i residenti di San Liberale, famiglie e commercianti, non vogliono che le Coletti chiudano, perchè riconoscono in quella struttura un elemento di vitalità di cui il quartiere non può fare a meno"

"Dobbiamo essere fiduciosi per il futuro e sostenere questa volontà - prosegue Pezzato - considerando che nel 2019 sarà realizzato il primo stralcio del nuovo palazzetto di Monigo: ad appena 500 m dalle scuole Coletti, un grande impianto sportivo che darà ospitalità a società sportive di diverse discipline e in cui potrebbero trovare continuità anche le attività della scuola. E se questa resta una valutazione didattica, sarà comunque importante valutare l'impatto della nuova struttura, in termini di affluenza nel quartiere di ragazzi che verranno a praticarvi attività sportive e di comodità logistica per le famiglie, quindi, di iscriverli nell'istituto di via Abruzzo".