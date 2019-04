Quinto, abbraccia anziana e le ruba una collana in oro

Ennesimo furto messo a segno ai danni di un'anziana trevigiana con la "tecnica dell'abbraccio". L'ultimo episodio in ordine di tempo è avvenuto mercoledì a Quinto di Treviso, in via San Cassiano, poco prima delle 12. Vittima una pensionata di 88 anni che è stata avvicinata da una passante che ha finto di conoscerla, l'ha abbracciata, sfilandole dal collo una preziosa collana in oro che l'anziana portava al collo. La donna si trovava a pochi passi dalla sua abitazione. La ladra si è subito dileguata salendo a bordo di una utilitaria, pare una Opel Corsa di colore grigio. Al volante del mezzo era presente un complice con cui la malvivente, una giovane, si è dileguata con il bottino. Alla malcapitata, accortati di non avere più la collana solo quando è tornata a casa, non è rimasto altro da fare che allertare i carabinieri della stazione di Zero Branco che ora indagano sulla vicenda.