Comitato etico per la pratica clinica: ne farà parte anche l'ex magistrato Nordio

TREVISO Presieduto da Giuseppe Di Falco, è stato completato il Comitato etico per la pratica clinica dell’Aulss 2 Marca Trevigiana. Contemporaneamente sono stati nominati i suoi referenti per le aree dei tre distretti che compongono l’Azienda sanitaria. Sono la neonatologa Nadia Battajon per Treviso, il medico di medicina generale Nazzareno De Nardi per Pieve di Soligo, l’oncologo Giovanni Vicario per Asolo. La dottoressa Battajon è stata, inoltre, eletta vicepresidente. Nel team di 20 professionisti è compreso come giurista anche il magistrato Carlo Nordio.

L’attuale comitato raccoglie l’esperienza dei tre comitati aziendali preesistenti all'unificazione nell'attuale azienda provinciale. Tra i primi sorti in Italia, a Treviso nel 1996, il comitato è nominato dal Direttore generale con professionisti, espressione di varie competenze in ambito scientifico e umanistico, a cui è affidato il compito di dare un supporto di consulenza a tutti gli operatori dell'Azienda. Le principali attività riguardano: la formazione del personale, l'elaborazione di documenti di orientamento sulle più controverse questioni di tipo etico, la consulenza su singoli casi proposti da operatori per complessità e risvolti bioetici.

Sotto la guida di Giuseppe Di Falco, storico primario chirurgo del Ca’ Foncello ed attuale presidente della Fondazione Banca dei Tessuti del Veneto (Treviso) e della Fondazione Banca degli Occhi (Mestre), il Comitato con membri interni ed esterni all’Azienda è ora così composto: Camillo Barbisan e Leopoldo Sandonà (bioeticisti); Nadia Battjon, Piera Bonato, Ernesto De Menis, Gerardo Favaretto, Antonio Sacchetta, Giovanni Vicario (medici dell’Azienda); Nazzareno De Nardi (medico di medicina generale); Tiziano Meneghel (medico legale); Lucia Piva e Antonietta Varriale (professioni sanitarie); Carlo Nordio (giurista); Maria Caterina Girardello (psicologo); Fiorenzo Roma (amministrativo); Fabio Bruno (comunicazione); Enzo Venza (Comitato Diritto del Malato); Eufrasia Valori e Anna Iva Bin (volontariato). La segreteria è seguita da Antonella Durante.