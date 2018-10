Processo Compiano, contestata la sola bancarotta "documentale"

Appropriazione indebita aggravata, bancarotta documentale ed evasione fiscale. Questi, nella completezza della decisione del gup Angelo Mascolo, i reati per i quali il giudice dell'udienza preliminare ha rinviato a giudizio Luigi Compiano, l'ex patron del gruppo omonimo. Risolto quindi il "giallo" del capo d'imputazione relativo alla sottrazione dei 36 milioni di euro depositati da vari soggetti, tra cui alcune banche e assicurazioni (anche Veneto Banca) dal caveau della North East Service a Silea, che aveva fatto dire al Procuratore Michele Dalla Costa «attendiamo di leggere il dispositivo per prendere le nostre decisioni, non sappiamo ancora se sulle contestazioni di evasione fiscale e bancarotta documentale il gup abbia fatto sentenza o cos'altro».

Compiano era stato invece assolto, in abbreviato, per quanto riguarda le bancarotte fraudolente delle società satellite Automot, Assister e Istituto di Vigilanza Compiano (un buco da oltre 25 milioni) perché il fatto non sussiste. C'è quindi anche una ipotesi di bancarotta, più lieve rispetto a quella fraudolenta per distrazione, tra le contestazioni davanti a cui Compiano, difeso dall'avvocato Piero Barolo, dovrà difendersi a partire dal prossimo 9 maggio, data in cui inizierà il processo davanti al Tribunale penale in composizione collegiale. La Procura ha già annunciato di voler chiedere, in avvio di procedimento, la riqualificazione del reato di appropriazione indebita aggravata in bancarotta fraudolenta per distrazione . Se però l'imputazione dovesse rimanere quella di appropriazione indebita sarà una vera e propria corsa contro la prescrizione, che è già intervenuta con un colpo di spugna su tutte le contestazioni precedenti al 2011.