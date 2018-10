Processo Compiano, assolti i membri del CdA: non è stata bancarotta

Non c'è stata bancarotta nel crac del gruppo Compiano. E' la conclusione a cui è arrivato oggi il giudice dell'udienza preliminare Angelo Mascolo che ha derubricato l'ipotesi di bancarotta per distrazione in relazione ai 36 milioni di euro "scomparsi" dal caveau della North East Service, rinviando a giudizio l'ex patron Luigi Compiano per il meno grave reato di appropriazione indebita e assolvendolo in abbreviato dal reato di bancarotta fraudolenta in relazione al dissesto delle società Autocom, Assistel e Istituto di Vigilanza Compiano perché il fatto non sussiste. Il pubblico ministero Massimo De Bortoli aveva chiesto una condanna a 5 anni di reclusione. Assolti dal reato di bancarotta semplice i componenti dell'ex cda di Nes Filippo Silvestri, Angelo Monti, Paolo Ricciardi e Fabrizio Ricoldi. Per loro il pm aveva chiesto 10 mesi, per il gup invece il fatto non sussiste.

«E' come se il giudice avesse detto che abbiamo sbagliato -è il commento del Procuratore capo Michele Dalla Costa- Ma l'indagine su Nes è stata svolta con grande attenzione, è stato un compito che abbiamo portato a compimento con impegno, ricostruendo minuziosamente tutte le circostanze. Alla fine pare che qualche cosa è successo, visto che alla fine il gruppo è collassato, ma non si capisce bene cosa sia stato. Noi abbiamo fatto il nostro lavoro e lo abbiamo fatto bene, consapevoli peraltro del fatto che si è trattato di un caso le cui implicazioni vanno ben oltre le aule di giustizia perché quel default ha rischiato di mandare sulla strada migliaia di famiglie».

Ora la Procura attende le motivazioni delle sentenze di assoluzione per valutare un eventuale ricorso. In merito alla derubricazione del reato di bancarotta per distrazione in appropriazione (il processo inizierà il prossimo 9 maggio) il pubblico ministero De Bortoli potrebbe chiedere ai giudici di riqualificare nuovamente il reato in bancarotta.