Recapitata a Ca' Sugana una busta sospetta con minacce contro Conte

Una busta sospetta, accompagnata da minacce, è stata recapitata nella tarda mattinata di oggi, lunedì 24 giugno, presso l'ufficio protocollo del municipio di Treviso, a Ca' Sugana. Inizialmente si era ipotizzata anche la presenza di polvere di antrace nella missiva, circostanza che dovrà essere accertata dai test di laboratorio. Sopra il pacco compariva una scritta inquietante, "The end". Sul posto sono intervenuti precauzionalmente i vigili del fuoco di Treviso del nucleo Nbcr e i carabinieri di Treviso che ora indagano sull'episodio per accertare chi sia il mittente.

Alcuni dei dipendenti sono entrati in contatto con della polvere sospetta e sono stati trasportati in ospedale al Ca' Foncello per accertamenti. «Era rivolto a me questo pacco, c'era sopra il mio nome»: ha riferito il sindaco Mario Conte, da noi interpellato.

L'allarme è scattato alle 10.30 con una telefonata giunta al 115 dall'ufficio protocollo del Comune di Treviso: ad insospettire gli impiegati era stata una busta, giunta con la normale corrispondenza, che conteneva della polvere. Le sette persone che lavoravano all'interno dell'ufficio, in via precauzionale, sono state decontaminate e inviate in ospedale per una profilassi adeguata. L'ufficio è stato chiuso in attesa dei risultati di laboratorio della vera origine di questa polvere.

«Attentati a sedi di partito, minacce di morte reiterate sui muri, adesso anche la polvere bianca che richiama minacciosamente l’antrace. Tira una brutta aria per la libertà e la democrazia. Esprimo tutta la mia solidarietà al sindaco di Treviso, Mario Conte e ai lavoratori del Comune che sono stati coinvolti in questo ennesimo fatto di criminalità». Con queste parole, il presidente del Veneto, Luca Zaia, ha commentato l’invio al primo cittadino di Treviso di una lettera di minacce contenente anche della polvere bianca, che ha coinvolto alcuni dipendenti del Comune, che hanno dovuto essere portati in ospedale per la profilassi di sicurezza. «E’ un atto di criminalità, e come tale va trattato – aggiunge Zaia – senza che si ceda alla tentazione di derubricarlo a bravata o scherzo di cattivo gusto. Un atto grave anche perché va a colpire un Sindaco, democraticamente e liberamente eletto dai cittadini, e quindi tutta la comunità di Treviso».

«Ho appreso con sgomento la notizia della busta sospetta consegnata questa mattina in Comune a Treviso con scritte intimidatorie e polvere bianca -lo dichiara Massimo Candura, senatore della Lega- Esprimo solidarietà al nostro sindaco Mario Conte, al quale era indirizzata la missiva, e ai dipendenti comunali trasportati in ospedale dopo essere entrati in contatto con la busta. Questi sono atti ignobili, vigliacchi, criminali, che vanno condannati senza se e senza ma: confido che i responsabili di questo gesto vergognoso siano presto individuati dalle autorità. Siamo vicini a Mario Conte e alla sua amministrazione: se pensano di spaventare o intimidire la Lega, si sbagliano di grosso».