Nella Marca un brindisi al 2018 sulle note dell'Orchestra Regionale Filarmonia Veneta

TREVISO Agenda alla mano per segnare i prossimi appuntamenti con l’Orchestra Regionale Filarmonia Veneta, che attraverserà la regione in lungo e in largo per iniziare il nuovo anno all’insegna della buona musica. I “Concerti di Capodanno” hanno inizio mercoledì 27 dicembre al Teatro Millepini di Asiago alle ore 21 (Biglietto unico euro 10 prevendita biglietti c/o SIT di Asiago e il giorno del concerto c/o Teatro Millepini dalle ore 20) per proseguire nelle giornate successive: Giovedì 28 dicembre alle ore 20.30 all’Auditorium Casa Riese di Riese Pio X (Biglietto intero euro 10 - ridotto euro 5 in vendita c/o Centro Culturale Casa Riese dalle ore 19); Venerdì 29 dicembre alle ore 21 al Teatro Comunale di Falzè di Trevignano (per info e biglietti Comune di Trevignano, uff. cultura Tel. 0423 672842 cultura@comune.trevignano.tv.it)e Domenica 31 dicembre alle ore 11 al Cinema Teatro Cristallo di Oderzo (ingresso gratuito).

Negli appuntamenti sopra citati a dirigere i professori d’orchestra ci sarà il maestro Francesco Ommassini e il programma sarà il seguente: G. Rossini Sinfonia da “La Cenerentola”, C.M. von Weber Invito alla danza, G. Rossini Sinfonia da “L'Italiana in Algeri”, G.Verdi Sinfonia da “I Vespri Siciliani”, J.Strauss Ouverture da Der Zigeunerbaron, J.Strauss Frühlingsstimmen walzer, J.Strauss Unter donner und Blitz polka schnell, Luzifer Polka polka, Eljen a Magyar polka, J.Strauss Sphärenklänge walzer, J.Strauss An der schönen blauen Donau walzer.

Ma non finisce qui, sempre il 31 dicembre ci sarà un nuovo Concerto di Capodanno la sera alle 20.45 al Teatro Salieri di Legnago, Verona (biglietteria Teatro Salieri di Legnago tel. 044225477 biglietteria@teatrosalieri.it) e successivamente si tornerà in scena il primo giorno dell’anno come di consueto al Teatro Comunale di Treviso alle ore 21.00 sotto la direzione del Maestro Ommassini, con la partecipazione del soprano Gilda Fiume e un programma leggermente diverso rispetto ai precedenti: G.Rossini Sinfonia da La Cenerentola, C.M. von Weber Invito alla danza, G.Puccini O mio babbino caro, G.Rossini Sinfonia da L'Italiana in Algeri, G.Verdi È strano..è strano, J.Strauss Ouverture da Der Zigeunerbaron, J.Strauss Frülingsstimmen, J.Strauss Unter donner und Blitz, Luzifer Polka, Eljen a Magyar, F.Lehar Meine Lippen, sie Küssen so heiß, J.Strauss Sphärenklänge, J.Strauss Danubio.

Il 1 gennaio alle ore 17.30 al Teatro Cotogni di Castelmassa Rovigo il nuovo anno si aprirà sulle note del concerto “Da Salisburgo a Hollywood” con la direzione del Maestro Romolo Gessi, uno sfavillante percorso musicale dal sorprendente mondo sonoro di Mozart alla capacità evocativa della musica per il cinema, passando per la sincera ispirazione del dodicenne Britten e il sofisticato jazz di Cole Porter (info www.arteven.it).

Non mancherà un evento speciale organizzato all’Alexander Girardi Hall di Cortina d’Ampezzo sabato 30 dicembre alle ore 18: un Grande Concerto di Capodanno con l'Orchestra Regionale Filarmonia Veneta diretta dal Maestro Marco Titotto, la partecipazione del soprano Silvia Celadin, del compositore Francesco Sartori, di Luisa Corna e come ospite d'onore sarà presente il rinomato tenore trevigiano Francesco Grollo. L’ingresso è gratuito, con prenotazione fino ad esaurimento posti. Raccolta fondi finalizzata all'acquisto di un pulmino per trasporto di atleti paralimpici della onlus di Cortina "The Game never ends".

Prenotazione obbligatoria all'indirizzo email: concerto@emaprice.com, per informazioni: +39 334 6014186.