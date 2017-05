Spiedone e salsiccia grigliata: doppio appuntamento con la carne all'Ippodromo di Treviso

TREVISO Due le iniziative per gli appassionati della carne previste all’interno dell’evento Ippodromo in Festa in programma per questo fine settimana all’Ippodromo di Villorba a Treviso. Nella tardo pomeriggio di sabato 27 maggio si terrà lo SPIEDONE DAY, una serata con protagonista l’antica tradizione delle Spiedo dell’Alta Marca Trevigiana sapientemente cucinato dalla Pro Loco di Pieve di Soligo, in collaborazione con l’Accademia dello Spiedo d’Alta Marca.

Nel corso della giornata verranno cucinati 1.500 pezzi di carne nello spiedo lungo diversi metri e dalle ore 19:00 verrà distribuito a coloro che pagando € 8,90 euro accederanno a quest’area. Il piatto degustazione comprensivo di pollo, costicina e ossocollo sarà abbinato ad un bicchiere di prosecco o di birra artigianale. In caso di mal tempo l’iniziativa viene spostata al giorno successivo. Prenotare il proprio piatto è possibile attraverso il sito al link http://www.ippodromoinfesta.it/spiedone-day/

Nel pomeriggio di domenica 28 maggio sempre per gli appassionati della carne è in programma il primo Concorso provinciale della salsiccia grigliata, gruppi di grigliatori si sfideranno in una simpatica competizione di cottura. Una giuria tecnica premierà i primi tre classificati e una giuria popolare premierà il gruppo più simpatico. Lo SPIEDONE DAY si inserisce all’interno della prima edizione di Ippodromo in festa che inizia venerdi pomeriggio fino a domenica sera. Un contenitore ricco di tante iniziative e spettacoli che animeranno i tre giorni di kermesse per la gioia degli appassionati dei cavalli e non solo.

Presenti ad Ippodromo in Festa alcune discipline equestri organizzate direttamente dalla FISE, la federazione italiana sport equestri: domenica 28 per tutto il giorno si terrà il concorso ippico di salto ad ostacoli di tipo C, mentre nei due giorni precedenti si alterneranno dimostrazioni ed esibizioni di horseball (basket a cavallo), battesimo del pony, dressage, cross country. Sempre inerente al cavallo ma con carrozze il GIA, gruppo italiano attacchi, organizzerà alcune sfilate dimostrative di carrozze e nelle serate di sabato e domenica uno show multirazza con il coinvolgimento di una selezione di cavalli. In un terzo campo in tutte e tre le giornate si alterneranno dimostrazioni di WESTERN SHOW, di dimostrazioni con le redini lunghe e alcune discipline legate alle performance della Monta Western.

Le scuderie dell’ippodromo durante l’evento saranno sempre aperte per le visite guidate con del personale esperto. Nel tardo pomeriggio di tutte e tre le giornate l’animazione dell’ippodromo sarà affidata a Dj West con esibizioni di ballo country ballerini professionisti che saranno a disposizione del pubblico neofita per insegnare i passi del ballo country. Insomma, tante veramente le iniziative e gli intrattenimenti per tutti i gusti e le passioni del numeroso pubblico atteso per questo lungo fine settimana di inizio estate, un modo diverso per passare all’aperto una giornata intera con un divertimento assicurato e alternativo.

L’ingresso per la manifestazione ha un costo di 7,00 euro, è possibile scaricarsi il biglietto ridotto dal sito al costo di 5,00 euro. Il parcheggio è gratuito. Gli orari di Ippodromo in Festa sono i seguenti: venerdi dalle 16 alle 22, sabato e domenica dalle 10 alle 22. E’ possibile consultare il programma dettagliato della manifestazione su www.ippodromoinfesta.it o rimanere agganciati alla pagina facebook per gli aggiornamenti sempre costanti.