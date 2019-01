Rogo in una palazzina: evacuati tutti i residenti, dieci intossicati

Notte di paura per i residenti di una palazzina al civico 10 di via Stuparich a Treviso. Un incendio ha interessato uno degli alloggi al secondo dei tre piani dello stabile che ospita in tutto nove appartamenti. Tutti i residenti dell'edificio sono stati fatti uscire all'esterno. Una decina le persone soccorse dal Suem 118 e trasportate in pronto soccorso per leggere intossicazioni dovute all'inalazione di fumo. Sul posto hanno lavorato per tutta la notte ben sei squadre dei vigili del fuoco di Treviso, le ambulanze del Suem 118 e le volanti della polizia.