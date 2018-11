Controlli nelle scuole e ai giardinetti: sequestrati quattro etti di marijuana e hashish

A partire dalle prime ore di stamattina, martedì, gli agenti della Questura di Treviso (squadra volanti, squadra mobile e unità cinofila di Padova) hanno svolto controlli nell’ambito dell’operazione “Scuole Sicure”, disposta dal Ministro dell’Interno, Matteo Salvini. I controlli si sono inizialmente concentrati presso alcuni istituti scolastici del centro città e, in particolare, all'interno del Liceo Artistico di Treviso dove non è stato trovato nulla. Il controllo ha riguardato anche nei luoghi vicini alle scuole, come la zona lungo le Mura di Treviso e i giardini Giuseppe Mazziotti, identificando numerose persone che si trovavano in zona. Sul posto sono stati rinvenute 36 bustine contenenti sostanza stupefacente, già suddivisa in dosi, e pronta per lo smercio, per un totale di quasi 400 grammi di marijuana e hashish. Lo stupefacente è stato sequestrato e sono in corso accertamenti per individuare i pusher che, probabilmente nei minuti precedenti ai controlli, avevano nascosto i diversi involucri.

La stessa operazione si è svolta anche a Conegliano, dove gli agenti del Commissariato hanno effettuato diversi controlli presso i plessi scolastici del Comune e, in particolare, presso l’istituto superiore “Marco Fanno” dove sono stati rinvenuti, nascosti all’interno delle aiuole dei giardinetti del centro, circa 20 grammi di hashish e marijuana.

