Locazione e fiscalità, contratti ad uso abitativo e a uso diverso

TREVISO Confedilizia Treviso ha organizzato per mercoledì 24 maggio 2017, dalle ore 14.30 alle ore 18.30, il convegno che si terrà presso la sala convegni del Carlton Hotel in Treviso, Largo Porta Altinia n. 15. L'invito è rivolto a tutta la cittadinanza; la partecipazione è gratuita, subordinata alla prenotazione e fino ad esaurimento dei posti disponibili.



Il Sindaco Giovanni Manildo aprirà i lavori con i saluti introduttivi. Marcello Furlan, Presidente Confedilizia Treviso, relazionerà i presenti in merito alle iniziative dell'associazione per la difesa del patrimonio edilizio. Antonella Perazzetta, membro del Coordinamento tributario di Confedilizia e Giancarlo Allegri, membro del Coordinamento legali di Confedilizia, tratteranno gli aspetti fiscali e legali dei diversi contratti di locazione ad uso abitazione (contratti cosiddetti liberi, della durata di 4 anni, rinnovabili di 4 anni in 4 anni; contratti agevolati, della durata di 3 anni più 2 di proroga; contratti per studenti universitari, di durata da 6 mesi a 3 anni; contratti transitori di durata non superiore a 18 mesi), anche alla luce del nuovo decreto ministeriale 16/01/2017 che ha portato importanti novità per i contratti concordati. Nel corso del convegno saranno esaminati, altresì, i contratti ad uso diverso dall’abitativo (negozi, uffici, capannoni, ecc.) evidenziando, in particolare, le richieste di modifica alla normativa vigente, formulate da Confedilizia al Governo. Saranno, illustrati casi pratici, con il confronto tra le varie tipologie contrattuali, l'esposizione del carico fiscale per ciascuna fattispecie ed il risparmio fiscale ottenuto con l'adozione del "contratto concordato" per gli immobili ad uso abitativo.