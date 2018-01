Sopralluogo alla Penisola del Paradiso: buona la salute dei conigli

TREVISO Penisola del Paradiso, questa mattina i tecnici comunali insieme ai veterinari dell’Ulss 2 hanno fatto un sopralluogo per verificare la salute dei conigli. “I conigli stanno bene - assicura l’assessore ai beni ambientali Luciano Franchin che tuttavia lancia un appello ai cittadini - i veterinari segnalano tuttavia che dare ai conigli cibo portato da casa danneggia la loro salute, dunque il mio invito è di non creare situazioni di disagio. Stiamo inoltre lavorando per individuare un’associazione che si prenda cura della zona”.