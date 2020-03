Coronavirus, salgono a 71 i denunciati dalla polizia locale a Treviso

Salgono a quota 71 i cittadini denunciati dalla polizia locale di Treviso per inosservanza al decreto emesso dal Governo per fermare la diffusione del Coronavirus. Sono state due, nel corso della giornata di oggi, martedì, le persone sanzionate dagli agenti che, coordinati dal comandante Andrea Gallo, hanno pattugliato il territorio per far rispettare il decreto. Ampiamente rispettata per ora la norma regionale che vieta ai cittadini di allontanarsi ad una distanza inferiore e non oltre ai 200 metri dalla propria abitazione.

