Scuole sicure, passati al setaccio gli istituti superiori trevigiani

Giornata dedicata ai controlli antidroga per gli agenti delle volanti della Questura di Treviso, coordinati dal dirigente Marco Masia. Nell'ambito dell'operazione "Scuole sicure" i poliziotti hanno svolto controlli all'esterno degli istituti "Fermi" (alle 7.30 circa, in prossimità dell'ingresso in aula degli studenti) e del "Mazzotti" (poco dopo le 13, all'uscita) ma anche nell'area dei giardini delle mura cittadine (i giardini "Mazzotti"), vicolo Orioli, i giardinetti di Sant'Andrea e la stazione ferroviaria. L'operazione delle volanti ha dato esito negativo .