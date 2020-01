Ordinanza anti-smog a Treviso, altri due automobilisti multati

Salgono a sei gli automobilisti multati dalla polizia locale di Treviso per aver violato l'ordinanza anti-smog (attiva dall'8 gennaio scorso) causata dall'elevato livello di polveri sottili nell'aria. Durante la giornata di martedì gli agenti, coordinati dal comandante Andrea Gallo, hanno fermato e sanzionato (non con posti di blocco fissi ma in modo dinamico) due persone, un trevigiano ed un altro residente in provincia, con una sanzione di ben 164 euro. In tutto sono state 150 le vetture controllate dai vigili.