Fa scendere passeggero senza biglietto: condannato per tentata violenza privata

BELLUNO Condannato a venti giorni di reclusione e al pagamento delle spese legali per il reato di tentata violenza privata. Questa la sentenza, emessa dal giudice del Tribunale di Belluno nei confronti di un controllore di Trenitalia, il trevigiano Andrea Favaretto. L'uomo, pizzicato un viaggiatore con biglietto chilometrico non regolare, un cittadino nigeriano, lo aveva fatto scendere dal treno. Lo straniero era partito dalla stazione di Belluno in direzione di Padova. Nei pressi della stazione di Santa Giustina Cesiomaggiore il controllo svolto da Favaretto ed il passeggero esibisce il biglietto, non timbrato. Lo straniero viene fatto scendere con il suo bagaglio, si avvicina alla macchina timbratrice, oblitera e tenta subito di risalire a bordo del treno. E' in questo frangente che Favaretto, in base alle indagini svolte dalla Procura, avrebbe detto all'africano: "Se sali, ti denuncio". Ed è questo il comportamento contestato al controllore che, dopo la denuncia dello straniero, passò al contrattacco, denunciandolo a sua volta perchè, a suo dire, lo aveva malmenato. A riportare la vicenda è la Tribuna di Treviso in edicola oggi, giovedì 18 gennaio.

LA SOLIDARIETA' DI ZAIA “Esprimo piena e totale solidarietà al capotreno coinvolto in una vicenda incomprensibile per la gente comune, e a tutti i lavoratori delle Ferrovie dello Stato, costretti a fronteggiare sempre più difficoltà per il solo fatto di compiere il loro dovere. Fatta questa doverosa premessa invito tutti, a cominciare dal legislatore, a chiedersi quali siano le cause reali che portano a certe situazioni”. Lo dice il Presidente della Regione del Veneto in relazione alla vicenda di un capotreno padovano, condannato a venti giorni per violenza privata, e sul quale incombe anche un procedimento per abuso d’ufficio, per aver fatto scendere dal suo treno un viaggiatore che viaggiava con biglietto irregolare. “Il fatto che il viaggiatore in questione sia straniero o italiano, bianco o di colore – aggiunge il Governatore – non ha alcuna rilevanza. Ha rilevanza che di fatto viaggiava senza aver pagato od obliterato correttamente il biglietto. La vera questione da affrontare sono le leggi colabrodo vigenti in questo paese, che in una intera legislatura il Parlamento non ha saputo modificare nella direzione della difesa della legalità invece che di un malinteso garantismo per chi non rispetta le regole del vivere civile”. “Per una volta – esorta il Presidente del Veneto – non ci si concentri sui magistrati e sui loro atti, ma sul Parlamento, e ci si chieda quali leggi ha prodotto, consegnandole alle giurisdizioni che le devono poi applicare. Io mi chiedo: il Parlamento cosa fa e cosa ha fatto? Perché in Europa le leggi non spediscono alla sbarra chi fa rispettare la legge bensì mandano sotto processo chi le viola? Come sarebbe stata punita la violazione nel paese di provenienza del signore pizzicato col biglietto non valido?”.