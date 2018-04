Pulizie negli ospedali: assunte da Manutencoop le 250 lavoratrici

TREVISO Copma-Manutencoop: le 250 lavoratrici dell’appalto di pulizie e sanificazione degli ospedali di Treviso e Oderzo e dei distretti socio-sanitari trevigiani saranno assunte dalla cooperativa entrante Manutencoop mantenendo le stesse condizioni. È uno dei risultati ottenuti dalle Organizzazioni Sindacali Fisascat Cisl e Filcams Cgil al termine del confronto terminato nella tarda serata di martedì con il direttore generale della Ulss 2 Francesco Benazzi, i rappresentanti di Ospedal Grando srl, Manutencoop FM e una delegazione della rappresentanza sindacale aziendale. Grazie all’azione sindacale portata avanti in questi giorni da Nadia Carniato, segretaria generale Filcams Cgil di Treviso, e Patrizia Manca, segretaria Fisascat Cisl Belluno-Treviso, si è venuti a capo a quella che definiscono “una complessa quanto paradossale situazione a danno dei lavoratori” permettendo di superare lo stallo generato dalle parti datoriali.

Al termine della giornata di ieri, iniziata con la protesta delle lavoratrici davanti al Ca’ Foncello di Treviso, Fisascat Cisl e Filcams Cgil hanno ottenuto dalle parti la garanzia dell’assunzione e del passaggio di tutte le dipendenti da Copma a Manutencoop alle medesime condizioni, inclusi luogo di lavoro e orario in essere; il mantenimento della parte normativa del Contratto integrativo e tutela all’assunzione per i lavoratori assenti per malattia, infortunio o altre casistiche, al termine dei rispettivi eventi; l’impegno da parte di Manutencoop a incontrare le OO.SS. per discutere e realizzare a breve un nuovo contratto integrativo aziendale. Da questa mattina, inoltre, i rappresentanti sindacali sono presenti nelle sedi dell’Ulss per dare supporto e chiarimenti alle lavoratrici e ai lavoratori coinvolti nella vertenza, che proprio in queste ore e fino alle 18 stanno presentando la propria domanda di lavoro e firmando il relativo contratto d’assunzione.

Le Organizzazioni Sindacali hanno infine condiviso con i vertici dell’Azienda Sanitaria trevigiana la necessità di un tavolo in sede istituzionale per la definizione di una clausola sociale che garantisca, oltre al posto di lavoro, il mantenimento delle condizioni di tutti i lavoratori presenti nell’appalto, a prescindere dall’azienda assegnataria.