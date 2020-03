Anziana chiede aiuto per il marito malato, carabinieri intervengono in suo aiuto

Sono giornate difficili per tutti i cittadini trevigiani, ancor di più per gli anziani che hanno bisogno di assistenza. A sopperire a queste difficoltà ci sono fortunatamente anche le forze dell'ordine. Nella giornata di mercoledì, poco dopo le 13, i carabinieri del nucleo radiomobile di Treviso, coordinati dal comandante Andrea Caminiti, sono stati fermati mentre pattugliavano il centro storico da una anziana donna che doveva far mangiare il marito affetto da grave malattia. La donna non riusciva, non avendo la forza necessaria, a farlo alzare dal letto. I due militari si sono subito prodigati per prestare soccorso all'anziana e dopo essere saliti nell'abitazione, l'hanno aiutata, soffermandosi ancora per qualche minuto per far compagnia a lei e al marito.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.