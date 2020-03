Rompono uova dentro alla macchina, denunciati all'autolavaggio

Sono due coniugi trevigiani "beccati" all'autolavaggio mentre pulivano i sedili posteriori della loro vettura alcune delle ultime persone denunciate nella Marca prima che la sanzione per chi non rispetta l'obbligo di ridurre al minimo indispensabile il tempo all'aperto diventasse non più un reato penale ma una salatissima multa di natura amministrativa.

Lo scorso week end sono incappati nelle verifiche che vengono operate dalla polizia locale di Treviso, traditi da una confezione di uova che si sono rotte in macchina. I due 50enni si erano recati a fare la spesa e dopo aver riempito il carrello hanno caricato la spesa all'interno della loro vettura e sono ripartiti verso casa; ma una frenata un po' brusca e una sterzata non esattamente dolcissima hanno fatto sbattere una delle borsette appoggiate nel sedile posteriore, rompendo la confezione da 10 uova che avevano appena acquistato.

Con tuorli e gusci sulla tappezzeria dell'automobile e un odore insopportabile dentro all'abitacolo hanno deciso di fermarsi ad un autolavaggio automatico in viale della Repubblica. Dove però, mentre cercavano di dare una pulita al disastro causato dalla rottura delle uova, sono stati avvicinati da una pattuglia della Polizia Locale. Le imbarazzate giustificazioni non sono servite: entrambi sono stati denunciati per inosservanza di un provvedimento dell'autorità.