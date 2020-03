Coronavirus, al Ca' Foncello sette morti in un solo giorno

Sette pazienti, positivi al Coronavirus, morti in un solo giorno all'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Salgono in questo modo a 21 i decessi dall'inizio dell'emergenza presso il nosocomio trevigiano (in provincia sono stati 23) mentre un'altra vittima è stata registrata, sempre oggi, giovedì 12 marzo, presso l'ospedale di Vittorio Veneto. Sono ancora sette i pazienti ricoverati nel reparto di terapia intensiva presso il nosocomio trevigiano, otto in quello di Conegliano. In Veneto sono saliti a quota 1458 i contagiati (+74 rispetto all'ultimo bollettino di stamattina, giovedì) con la provincia di Treviso che conta ora 310 contagiati (31 casi in più in neppure un giorno). La Marca è attualmente il secondo focolaio della nostra regione, inferiore solo a Padova (420 casi), ma superiore a Venezia (220 a Venezia). A diffondere i dati, nel silenzio assoluto dell'Ulss 2 e dei suoi addetti stampa, è stata Azienda Zero.