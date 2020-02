Coronavirus, psicosi nella Marca: decine di telefonate al 118

Mentre in provincia di Padova e Venezia si registrano i primi focolai e purtroppo anche la prima vittima, il 78enne Adriano Trevisan (padre dell'ex sindaco di Vo' Euganeo, Vanessa Trevisan), è forte la preoccupazione provocata dal Coronavirus anche per i residenti della Marca. Dalla prima mattinata di oggi, sabato, sono già diverse decine i trevigiani che hanno preso di mira i centralini del Suem 118 (sono stati circa 60 fino alle ore 14, ma la situazione è in piena evoluzione) per chiedere informazioni circa la diffusione del virus. Questo flusso di telefonate e richieste di informazioni va ovviamente a sommarsi alle normali chiamate dei cittadini per avere soccorso e l'intervento di infermieri e ambulanze.