E' in quarantena, la polizia lo trova in auto con due persone

Nella giornata di ieri i poliziotti delle volanti hanno effettuato numerosi controlli finalizzati al rispetto delle disposizioni del DPCM. Alcuni soggetti, dopo essere stati identificati, hanno fornito delle giustificazioni del loro spostamento inconciliabili con il dettato normativo. Un ragazzo è stato denunciato per inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità, in quanto, alle ore 21.00, è stato trovato in sella alla sua bicicletta nei pressi dello stadio Monigo, con una busta della spesa con alcuni alcolici nel portapacchi del velocipede. Il ragazzo, che già era stato denunciato per il medesimo reato il 17 Marzo, ha fornito ai poliziotti uno scontrino d’acquisto di oltre 3 ore prima rispetto al momento del controllo. Non potendo certamente essere accettata una giustificazione simile, S.E., ventenne trevigiano, è stato nuovamente deferito all’Autorità Giudiziaria per inosservanza degli ordini dell’Autorità.

Inoltre verranno effettuati ulteriori accertamenti nei confronti di un uomo che viaggiava come passeggero assieme ad altre due persone, controllati durante un posto di controllo. A seguito di specifiche verifiche, si è scoperto che lo stesso fosse sottoposto al regime di isolamento fiduciario e che, conseguentemente, gli era stato inibito qualsiasi spostamento dall’abitazione. L’uomo è stato conseguentemente scortato dai poliziotti presso la propria residenza e, nei suoi confronti, verranno presi ulteriori provvedimenti di natura penale, a seguito degli accertamenti effettuati dagli uffici investigativi della Questura di Treviso.