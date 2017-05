Pullman bloccato al ponte di Santa Margherita: traffico in tilt, intervengono i vigili

TREVISO Traffico a lungo paralizzato in centro storico, nella zona dell'università di Treviso, nel pomeriggio di oggi. Un pullman olandese è entrato in città, ha percorso Riviera Garibaldi ma al momento della svolta a sinistra, su Ponte di Santa Margherita, sono cominciati i problemi: nonostante gli innumerevoli tentativi è stato impossibile per l'autista superare l'ostacolo e continuare la marcia.

Nel frattempo il traffico è andato letteralmente in tilt con code lunghissime. A sbloccare la situazione è stata la polizia locale che ha ordinato al mezzo di fare retromarcia. Il pullman è rimasto così "intrappolato" di fronte all'università, in uno slargo. Per riuscire a far tornare in circonvallazione il mezzo è stato necessario bloccare il traffico per alcuni minuti: il pullman ha percorso in retromarcia un breve tratto, si è girato ed ha poi riattraversato il percorso intrapreso precedentemente.