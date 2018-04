Violenza domestica e aggressioni per strada: arriva il Krav Maga

TREVISO Sono sempre di più le donne che si affacciano al Krav Maga una disciplina sportiva ottima per la difesa personale sia per la violenza domestica che per le aggressioni in strada. Il Krav Maga, nata in Israele dopo la Seconda Guerra Mondiale per addestrare le forze armate ha avuto un’ottima trasposizione verso i civili, nonché i professionisti del settore, perché fornisce veloci e istintive reazioni a variegate situazioni di aggressione. Anche la persona di corporatura più esile, applicando le tecniche del Krav Maga, può difendersi senza difficoltà e fatica.

E’ per questo motivo che domenica 15 aprile 2018 presso la palestra della città dello sport “La Ghirada” in Strada del Nascimben 1/B a Treviso, si terrà lo Stage Regionale Veneto della SIKM, la prima scuola italiana, per la disciplina del Krav Maga. L’evento è organizzato dalla Scuola Italiana Krav Maga (SIKM) e dal Comitato Regionale Veneto con tutti i tecnici della Regione. E’ prevista la partecipazione di oltre 150 atleti.

L’evento, capitanato dal Fondatore della Scuola Marco Buschini, è stato scelto proprio per portare avanti il contesto della difesa personale moderna attagliata questa volta non solo alla difesa propria, ma anche delle persone a noi vicine sia in un contesto di violenza domestica sia delle comuni aggressioni in strada. La difesa personale, oggi sempre più popolare grazie ai numerosi eventi delittuosi, verrà vista attraverso gli occhi della disciplina del Krav Maga. Oggi la SIKM, primo ente italiano come numero di iscritti per la disciplina, rappresenta la coesione di diverse regioni italiane con i suoi oltre 3000 iscritti descrivendo la sempre crescente necessità da parte del cittadino di sapersi difendere.