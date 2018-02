Al via a Treviso il corso gratuito per badanti

TREVISO È partito il conto alla rovescia per l’inizio di ‘Formato Famiglia’ il 4° corso di formazione gratuita per la figura di badante, promosso a Treviso da Assindatcolf, Associazione Nazionale dei Datori di Lavoro Domestico (aderente Confedilizia e componente Fidaldo), con il contributo degli Enti Bilaterali. L’obiettivo? Garantire alle famiglie un supporto prezioso, offrendo ai collaboratori domestici un’occasione da non perdere per perfezionare la loro professionalità. Infatti, attraverso lezioni pratiche e teoriche, contando sull’aiuto di esperti e docenti, sarà possibile imparare tutti i trucchi del mestiere e diventare un’assistente familiare insostituibile. Fiore all’occhiello di ‘Formato Famiglia’ sono i laboratori. Sono previste lezioni pratiche di cucina, dalla preparazione del menù alla mise en place, di stiro, per imparare a tenere in ordine il guardaroba e a lavare determinati capi di abbigliamento, fino a moduli che insegnano quali comportamenti tenere per prevenire i rischi in ambiente domestico; sarà posta particolare attenzione all’assistenza e alla cura della persona anziana, anche quando questa è affetta da particolari patologie legate all’invecchiamento, come ad esempio l’Alzheimer. Ci saranno, inoltre, moduli dedicati all’apprendimento dei principi contenuti nel Contratto Collettivo Nazionale di categoria, nonché alle prestazioni di Cas.sa.colf.

Le lezioni per il corso prenderanno il via lunedì 19 febbraio 2018 e si concluderanno venerdì 20 aprile 2018. L’appuntamento è tutti i lunedì e i venerdì, dalle ore 14.00 alle ore 18.00. Le lezioni, in base agli argomenti trattati, si terranno in 3 differenti strutture: presso il Carlton Hotel (Treviso, Largo Porta Altinia n. 15), presso la sede di Croce Rossa Italiana (Treviso, Via Lancenigo n. 2/C) e presso la Palestra Polifunzionale di Selvana (Treviso, Via Zanella n. 9) . Al termine delle lezioni, gli iscritti, che avranno raggiunto l’80% delle presenze, riceveranno l’attestato di partecipazione. Per le iscrizioni e tutte le informazioni contattare il numero verde 800.162.261 o telefonare al numero 0422/591043 o consultare il sito www.assindatcolf.it alla pagina “Formato Famiglia”.