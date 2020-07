Imposta la chiusura serale al "Caffè Vesuvio", multata "La Roggia"

Chiusura serale per due settimane, con obbligo di tenere aperto solo tra le 8 e le 20. Questa la sanzione imposta dalla polizia locale di Treviso nei confronti del Caffè Vesuvio di piazza San Vito. Il provvedimento è dovuto all'eccessivo chiasso provocato dal locale, così come sostenuto e segnalato in più occasioni dai residenti della zona. La notifica del provvedimento al locale risale a venerdì scorso. Nei giorni scorsi, come riporta la Tribuna di Treviso, è scattata una multa anche nei confronti dei gestori dell'osteria "La Roggia" di piazza Trentin: gli agenti della sezione amministrativa della Questura avevano sorpreso, durante un controllo, cinque persone ad un tavolo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

A Jesolo due trevigiani, entrambi minorenni, sono stati multati dalla polizia locale di Jesolo per aver violato l'ordinanza anti-alcool che vieta il consumo per strada e in spiaggia di birre e altre bevande alcoliche. In tutto 17 le sanzioni comminate nella serata di sabato dai vigili che hanno ritirato la patente ad un giovane trevigiano, pizzicato alla guida con un tasso alcolemico di 0,3 gr/l.