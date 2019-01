Svaligiate casa dell'imprenditrice: «E' il quinto furto, mi hanno devastato l'anima»

Ammonterebbe a diverse migliaia di euro il maxi furto subito nella serata di giovedì dall'imprenditrice trevigiana Cristina Varisco, sorella dell'artista del cristallo, Marco, e proprietaria dell'omonima bottega di cristalli artistici di Treviso. I malviventi hanno preso di mira (e si tratta del quinto furto nell'arco degli ultimi vent'anni, sottolinea la padrona di casa) l'abitazione in cui la donna vive, in via Giorgione a Treviso, nel quartiere di Fiera. Ignoti sono penetrati all'interno della casa (scassinando una finestra) nel tardo pomeriggio, approfittando dell'assenza della padrona di casa e dei figli. I malviventi hanno messo la casa letteralmente sottosopra, rovistando ovunque, svuotando armadi e cassetti e prendendo gioielli in oro e altri preziosi per un valore ingente.

I ladri, per assicurarsi di non essere in nessun modo disturbati, hanno chiuso dall'interno la porta blindata dell'abitazione. Cristina Varisco ha scoperto la "visita" dei topi d'appartamento alle 19.15 circa, rincasando dopo il lavoro: non riuscendo ad entrare in casa ha subito lanciato l'allarme alle forze dell'ordine. Sul posto sono intervenute le volanti della polizia e i carabinieri. «E' il quinto furto -spiega Cristina Varisco- mi hanno devastato l'anima e strappato il cuore. Ho dovuto disinfettare e mettere in lavatrice tutte le cose che hanno toccato».