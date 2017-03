Cuoco ubriaco aggredisce i vicini di casa e i poliziotti: arrestato

TREVISO Torna a casa ubriaco e insulta e aggredisce i vicini di casa che stavano cercando di calmarlo e di aprirgli la porta di casa dato che lui non era in grado neppure di mettere la chiave nella toppa della porta. Quando i poliziotti hanno raggiunto la sua abitazione, chiamati dai residenti, anche loro sono stati insultati e aggrediti fisicamente. A finire nei guai un cuoco trevigiano di 31 anni che è stato arrestato dagli agenti delle volanti della Questura per resistenza e violenza a pubblico ufficiale. L'episodio è avvenuto alle 20.30 di lunedì sera nel quartiere di Fiera. L'uomo, difeso dall'avvocato Stefano Pietrobon, si è presentato in mattinata di fronte al giudice ed il processo è stato rinviato al prossimo 14 luglio. In passato il 31enne era già finito in manette per lo stesso reato: ad arrestarlo era stata la polizia locale.