Minacce a Dado per la parodia sui funerali dei Casamonica, trevigiano a processo

Quando, nell'agosto del 2015, il cabarettista romano Gabriele Pellegrini, in arte "Dado" aveva trasformato in parodia il sontuoso funerale di Vittorio Casamonica, sul suo Facebook erano piovuti insulti e minacce. Tra le decine di persone, tutte successivamente identificate, che hanno preso a bersaglio il profilo social del comico ci sarebbe stato anche Ronnie Levacovic, 22enne residente a Treviso, che per i suoi commenti ai danni di Pellegrini aveva ricevuto un decreto penale di condanna a 1.000 euro di multa, con pena sospesa . Ma il giovane, assistito dall'avvocato Andrea Zambon, ha presentato ricorso, chiedendo di essere giudicato davanti al giudice monocratico.

Secondo le indagini, utilizzando il nickname "Ronnie Logan Pamela", Ronnie Levacovic avrebbe insultato e minacciato pesantemente Pellegrini che, sul suo profilo Facebook, aveva ripostato il video già pubblicato su Youtube. "Sei un infame - avrebbe scritto il 22enne - una testa di..... un dado con sei facce". A Levacovic gli inquirenti sarebbero risaliti seguendo le "tracce" informatiche lasciate nelle sue svariate consultazione del social di Pellegrini, che successivamente aveva sporto denuncia. Il processo a Ronnie Leavcovic inizierà il prossimo 8 maggio.