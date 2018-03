Metà delle vittime degli incidenti mortali della Marca non indossavano le cinture

L'intervista al comandante della polizia stradale di Treviso, Alessandro De Ruosi. Già nove tragedie nel 2018 tra cui quattro pedoni investiti. Nel corso del 2017 nel 20% dei casi ha inciso alcool o droghe e nel 50% dei sinistri con vittime l'alta velocità

Uno dei casi più eclatanti in questo 2018 in cui l'utilizzo della cintura di sicurezza avrebbe potuto salvare una vita risale al 21 gennaio. A scontrarsi frontalmente, in via Europa a San Fior, due auto, una Punto e una Renault. I due conducenti, entrambi con le cinture, restarono illesi: gli abitacoli dei due veicoli (nelle foto in basso) hanno retto ottimamente all'impatto. Ad avere la peggio Massimo Pizzol, 18 anni: il giovanissimo, passeggero della Punto, era senza cinture. Se il ragazzo le avesse indossate sarebbe rimasto illeso.

Nel 2017 sono state 1214 le multe staccate dalla polstrada per automobilisti indisciplinati che non indossavano le cinture. La sanzione, molto mite, ammonta ad un verbale di 56,70 euro (se pagata nell'immediato, altrimenti al massimo può arrivare a 163 euro) con la decurtazione di 5 punti.