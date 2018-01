Salva la vita a un giovane che rischiava di soffocare, il sindaco lo premia

TREVISO Il sindaco di Treviso Giovanni Manildo ha incontrato nel pomeriggio di oggi Denis Mazzon, il dipendente del Comune di Treviso che ha salvato la vita a un 13enne che rischiava di soffocare per un boccone andato di traverso. Il sindaco ha consegnato a Denis una pergamena e un piccolo dono. “Ringrazio Denis per la prontezza con cui è intervenuto in questa circostanza – ha detto il sindaco complimentandosi – I veri eroi si incontrano per strada, vestiti di abiti comuni. Denis con il suo gesto ha dimostrato sangue freddo ma anche un grande senso civico. Ci ha ricordato che abbiamo il compito di non voltare lo sguardo altrove”. Alla stampa Denis ha raccontato di come tutto si sia svolto in pochi secondi, del salvataggio realizzato grazie a una manovra imparata ad un corso e del contatto con i familiari del ragazzo che lo hanno già invitato a fare loro visita in America. “Non sono un eroe – ci ha tenuto a precisare – ho fatto solo quello che qualsiasi persona di buon senso avrebbe fatto”. Il suo gesto però ha salvato la vita a un giovane che oggi conosce il nome del suo soccorritore.