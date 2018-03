Il regalo per l'8 marzo: visita e pulizia dei denti gratuita per le donne

MONASTIER Singolare iniziativa in occasione della festa della donna 2018. La Casa di Cura “Giovanni XXIII” di Monastier, da sempre attenta alle dinamiche che riguardano il mondo femminile, anche attraverso le tante campagne di prevenzione del tumore al seno, GIOVEDI’ 8 MARZO 2018 REGALERÀ a tutte le donne uno SCREENING ODONTOIATRICO COMPLETO comprensivo di: prima visita, pulizia dei denti, panoramica OPT (se necessaria) da effettuarsi presso la Nuova Clinica Odontoiatrica presso la Casa di Cura “Giovanni XXIII” di Monastier.

Basterà telefonare il giorno 8 marzo 2018 dalle 8.00 alle 18.00 ai numeri 0422.896715 o 0422.896415 e prenotare lo screening. La Nuova Clinica Odontoiatrica, realizzata con tecnologia di ultima generazione, comprende 8 Poltrone Odontoiatriche, di cui una strutturata anche per persone con disabilità; un Ambulatorio Chirurgico Odontoiatrico ed un’area riservata ai bambini. Un punto di eccellenza a livello veneto.

Si tratta della più grande Clinica Odontoiatrica regionale collocata all’interno di una Casa di Cura; importantissima soprattutto per quei pazienti che, affetti da patologie particolari, vogliono sottoporsi a cure odontoiatriche e ortodontiche in sicurezza e con la garanzia, essendo all’interno di una Clinica, di avere a portata di mano i mezzi e le strutture adatti ad ogni tipo di evenienza. “Le donne oggi condividono gli impegni di lavoro con le tante necessità della famiglia e dei figli. Spesso la donna mette sé stessa in secondo piano rispetto agli altri, talvolta sottovalutando quelle che possono sembrare cure di cui si può fare a meno. In questo 8 marzo, invece che regalare un fiore o una mimosa – ha detto Gabriele Geretto amministratore delegato della Giovanni XXIII- abbiamo voluto offrire alle donne l’opportunità di “coccolarsi” attraverso la cura del proprio sorriso. Sorrisi che possono avere tanti significati. Quello che più desideriamo vedere è quello delle donne che hanno affrontato con coraggio le sfide della vita. Come quelle dell’intervento al seno” ha detto Gabriele Geretto.