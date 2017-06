Il dottor Gatti è il nuovo primario del reparto di dermatologia del Ca' Foncello

TREVISO Nuovo primario dermatologo al Ca’ Foncello di Treviso. Ha già preso servizio il dottor Alessandro Gatti, cinquantenne, fino a qualche giorno fa dirigente medico presso la Clinica Dermatologica dell’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste. Subentra alla dottoressa Diva Simonetto, a lui è giunto il benvenuto del Direttore generale Francesco Benazzi.

Nato nel 1967, il dr. Alessandro Gatti si è laureato in Medicina e Chirurgia all’Università degli Studi di Trieste, discutendo la tesi sul “Moderno approccio terapeutico con inferiore alfa naturale intralesionale del carcinoma basocellulare”. Nel 1998 si è specializzato in Dermatologia e Venereologia sempre nel capoluogo giuliano con il massimo dei voti e la lode. La sua carriera si è dipanata quasi completamente a Trieste, con alcune esperienze professionaoli al CRO di Aviano e all’Azienda Sanitaria 6 del Friuli occidentale.

Presso la Clinica universitaria dermatologica triestina è stato responsabile del reparto di degenza e del day hospital. Ha maturato un’importante esperienza nelle malattie bollose autoimmuni cutanee, nella Dermatomiosite (malattia infiammatoria che colpisce i muscoli e la pelle), Malattia di Lime e altre patologie, gestendo anche l’ambulatorio di Sermatologia pediatrica. Si dedica in particolare alle patologie dermatologiche oncologiche e alla terapia dei vari melanomi. Dal 2004 è stato responsabile della sezione Terapia Fotodinamica per il trattamento dei tumori cutanei. Dal 2007, dell’elettrochemioterapia per il trattamento delle lesioni secondarie metastatiche cutanee portando a termine oltre 100 trattamenti con il Cliniporator (un dispositivo medico tra i più avanzati). Nell’ambito della sua regolare attività chirurgica, dal 2005 ha effettuato personalmente più di 2000 interventi ambulatoriali e oltre 200 in sala operatoria come primo operatore.

“Accogliamo con soddisfazione il dr. Gatti nel nostro ospedale – si congratula il Direttore generale Francesco Benazzi - Il suo nome è conosciuto come quello di un grande professionista e siamo certi saprà dare un grande contributo alla nostra sanità, in un campo sempre più importante come quello della Dermatologia. A nome di tutta l’Azienda formulo un grato benvenuto nella sanità trevigiana, a lui auguro buon lavoro e tante soddisfazioni”.