Treviso, nuova discarica a cielo aperto in via Medaglie d'Oro

TREVISO Continua la vergogna dei rifiuti gettati dove capita. Ormai in via Medaglie d’Oro i residenti si sono rassegnati all’apertura di una nuova discarica del secco a cielo aperto. Il comitato “Treviso più pulita” continua a denunciare nei socials questo schiaffo alla buona educazione, alla civiltà delle persone ed alla non curanza dell’organo preposto per il mantenimento della periferia pulita. Capiamo che non è possibile riempire la città di videocamere di sorveglianza ma non capiamo come mai il fornitore Contarina non si dia una mossa per risolvere il problema. Quello che manca è la volontà di fare. Basta aprire uno dei sacchi, pieni di corrispondenza e carte, per rintracciare i proprietari menefreghisti dell’ordine, della pulizia e del reciproco rispetto. Basta controllare di cosa sono composti i rifiuti per capire che si tratta di qualche commerciante, basta vedere il colore dei sacchi di plastica, sempre gli stessi dal colore viola chiaro sin dall’inizio. L’aggravante adesso è che all’inizio c’era solo un sacchetto poi due, poi tre adesso siamo arrivati a sei, e domani?

Ilario Del Bel, Comitato Treviso più pulita