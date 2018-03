Camionista-esibizionista in Dogana: arrestato dalla polizia

TREVISO Completamente ubriaco, si è calato i pantaloni per orinare, il tutto di fronte ad alcuni ragazzini. L'episodio è avvenuto qualche giorno fa presso la pista di motocross a Treviso, in zona Dogana. Sono stati i gestori della struttura a contattare la polizia. Gli agenti, giunti sul posto, hanno bloccato e arrestato un campionista bulgaro di 56 anni. L'uomo è finito in manette per atti osceni in luogo pubblico (reato depenalizzato che assume valore penale se commesso di fronte a minori). Lo straniero, finito a processo per direttissima, ha patteggiato una pena a 10 mesi di reclusione.