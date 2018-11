In casa con gli amici pregiudicati: 18enne dai domiciliari al carcere

Nella serata di mercoledì, in viale Nino Bixio a Treviso, i militari carabinieri del nucleo radiomobile, hanno eseguito un ordine di custodia cautelare in carcere nei confronti di S.A. 18enne cittadino bengalese che si trovava agli arresti domiciliari per numerosi reati tra i quali rapina. L’aggravamento della misura è stato ottenuto dagli investigatori dell’Arma a seguito delle segnalazioni fatte al Tribunale di Treviso relative alle ripetute violazioni delle prescrizioni da parte del detenuto che veniva spesso trovato in casa, durante i controlli, con altri pregiudicati . Adesso il giovane si trova in carcere dove proseguirà la sua detenzione in attesa del giudizio