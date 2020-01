Dosi di marijuana lanciate, pusher scoperto e arrestato

Per spacciare liberamente marijuana ai suoi giovanissimi clienti, utilizzava una particolare tecnica, quella "del lancio". Dopo un brevissimo contatto con il cliente di turno, durante il quale riceveva la richiesta, invece di avvicinarsi per passargli la dose, con un rapido movimento, la gettava sotto i portici dove veniva recuperata dall'acquirente. A scoprire questo metodo sono stati i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Treviso che sabato pomeriggio hanno arrestato un pusher nigeriano di 24 anni, T.M., regolare sul territorio ma senza fissa dimora. Lo straniero, da tempo monitorato dai militari, smerciava marijuana nella zona tra i giardinetti di Sant'Andrea e via Fiumicelli. E' qui, in una delle zone più "calde" per quanto riguarda lo spaccio in città, che lo spacciatore è stato arrestato. Nonostante il metodo insegnoso inventato dal nigeriano, la rapida azione non è passata inosservata e dopo il lancio di due dosi di marijuana che sono state raccolte da un giovane cliente, sono scattate le manette e la segnalazione per gli assuntori.