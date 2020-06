Traffico di droga, cinque arresti: sgominata banda italo-albanese

Quattro arresti e dodici perquisizioni a Treviso, eseguite dalla squadra mobile di Treviso, ed un arresto a Como, da parte dei carabinieri del locale comando provinciale. Questo il bilancio di un'operazione che ha messo la parola fine ad un'organizzazione italo-albanese specializzata nello spaccio di sostanze stupefacenti non solo nella Marca ma anche nelle province di Venezia, Como, Lecco e Reggio Calabria, oltre che all'estero, in particolare in Albania, Romania, Germania, Inghilterra. L'indagine, coordinata dalla Procura Distrettuale di Venezia, si è protratta per circa due anni e ha portato al sequestro di circa 350 Kg di marijuana, 270 grammi di cocaina, nonché sostanze dopanti ed anfetamine, e sono state tratte in arresto in flagranza di reato 8 persone.

In manette anche l'autore dell'omicidio di Besnik Metaj, 39enne albanese, residente a Conegliano (la maggio parte dei famigliari vive a Colle Umberto). Il suo cadavere, completamente nudo e con evidenti fori di arma da fuoco alla tempia, venne ritrovato in un bosco del monte Cornizzolo a Eupilio, nel comasco il 6 aprile 2017. Lo straniero venne giustiziato (sembra con due pistolettate), in un vero e proprio regolamento di conti in seno alla banda, per questioni legate al mancato pagamento di una partita di sostanza stupefacente. L'autore è stato arrestato oggi, lunedì 8 giugno, dai carabinieri di Como: si tratta di un pluripregiudicato, parte della “locale“ di ‘ndrangheta di Erba (famiglia Varca–Crivaro), gia’ domiciliato a Koplik (Albania). Deve rispondere dei reati di omicidio e occultamento di cadavere e di detenzione e porto d’arma da fuoco illegale.