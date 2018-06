Marijuana e hashish, impiegato trevigiano arrestato dalla polizia

TREVISO Una delle sue tasche era rigonfia, in maniera molto sospetta: c'era un involucro con 20 grammi di marijuana. Questo quanto hanno scoperto gli agenti delle volanti della polizia controllando martedì mattina, poco dopo le 9.30, il guidatore di una Bmw di colore blu, nei pressi del mercato ortofrutticolo di Treviso. L'uomo, un impiegato trevigiano di 29 anni, con precedenti di polizia, era apparso subito molto nervoso per essere stato fermato dagli agenti.

Gli agenti, coordinati dal dirigente Marco Masia, hanno provveduto a perquisire anche l'abitazione dell'uomo, lungo viale della Repubblica a Treviso, non distante dalla Questura. Impiegati per questa occasione anche due cani anti-droga che casualmente si trovavano presso la sede della polizia trevigiana, all'Appiani, per incontrare alcuni bambini delle scuole elementari. Grazie al fiuto dei due animali gli agenti hanno rinvenuto, in un vano nascosto di un armadio, vari involucri di cellophan con mezzo kg hashish e 200 grammi di marijuana, due narghilè oltre a vari vasi vuoti (in precedenza contenenti droga), materiale per il confezionamento e una scatola con dei filtri. Perquisita dalla polizia anche l'abitazione dei genitori, di cui il 29enne aveva con sè le chiavi: all'interno non è stato trovato nulla. L'impiegato è stato posto agli arresti domiciliari su ordine della Procura di Treviso, in attesa del processo per direttissima.