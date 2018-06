Fuma uno spinello in piazza Sant'Andrea, 20enne sorpreso dalla polizia

TREVISO Diverse sono state le situazioni che hanno insospettito i poliziotti delle volanti della polizia in questi giorni durante il normale controllo del territorio. Tutte riconducibili a episodi di spaccio di droga, soprattutto tra i giovani.

Il primo risale all’altra sera alle 22.05: i poliziotti, transitando in Viale Fratelli Bandiera, hanno notato un cittadino straniero che si era nascosto dietro una siepe muovendosi in maniera sospetta. Il soggetto è stato subito controllato e, nel corso di tale attività, gli agenti delle Volanti hanno notato che lo straniero aveva lasciato cadere tra i cespugli un calzino nero, che poi è risultato contenere 7 involucri di marijuana per un peso di 12 gr. circa. Portato in Questura e perquisito, E.S. aveva con sé 3 banconote da 20 euro; lo straniero, africano, è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti .

Altro episodio alle 22.50 di martedì. Gli agenti delle Volanti stavano perlustrando la zona della stazione, quando due ragazzi, alla vista dell’auto con i colori d’istituto, si sono allontanati frettolosamente verso via Terraglio, ma sono stati subito fermati dai poliziotti; al momento del controllo, uno dei due ha fatto cadere a terra una busta azzurra, un involucro di tabacco con la scritta “Camel”, con all’interno 8 involucri contenenti circa 13 gr. marijuana. I due ragazzi, italiani di 19 e 17 anni, hanno unitamente negato il possesso della sostanza stupefacente, poi, portati in Questura per essere fotosegnalati , sono stati sottoposti agli ulteriori accertamenti di rito, che hanno permesso di attribuire al minorenne la paternità della droga. Il ragazzo è stato così denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti..