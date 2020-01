Anabolizzanti e droga dello stupro: arrestati agente di commercio e culturista

All'interno della sua Mercedes, durante un normale controllo, gli agenti della squadra mobile di Treviso hanno trovato undici litri e 250 millilitri di gbl, conosciuta anche come "droga dello stupro". Un sequestro da record quello messo a segno nei confronti di un insospettabile agente di commercio di 35 anni, Nicolò Burighel. Il giovane, senza precedenti, è stato arrestato nella giornata di giovedì. Stessa sorte per l'uomo che convive con lui in un appartamento, nella prima periferia di Treviso: si tratta di un 40enne di origini vicentine, anche lui incensurato, Mauro Chemello. All'interno dell'abitazione gli investigatori, coordinati dal dirigente Claudio Di Paola, hanno rinvenuto vari anabolizzanti, metanfetamine, ecstasy, ketamina, eroina, morfina, testosterone e altre sostanze comunemente chiamate "smart drugs", droghe purtroppo sempre più diffuse tra i giovanissimi e ritenute, a torto, meno pericolose. La merce, la cui destinazione è ancora ignota, ha un valore di oltre 100mila euro.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Ad inquietare è senza dubbio il sequestro record di "gbl": si tratta di una sostanza, venduta ad un prezzo di 6 euro al millilitro, del tutto inodore, incolore e somministrata in discoteca per commettere abusi sessuali. In chi la assume provoca l'annullamento dei freni inibitori e la perdita della memoria. Burighel, procacciatore d'affari nel settore della tipografia, e Chemello, disoccupato con la passione per il fitness, saranno sottoposti ad ulteriori accertamenti da parte degli investigatori della squadra mobile, coordinati dal pubblico ministero, Paolo Fietta.